Lütfü Türkkan’ın avukatı o paylaşımı fırsata çevirdi! Şehit babasını tanımamıştı...

'TEK İSTEĞİ ŞEHİT BABASINI KORUMAKTI'

Sarıklı cübbeli diye algı operasyonu yapan Türkkan'a tepkiler çığ gibi olmuştu. Bu tepkilerden biri de Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde çiftçilik yapan H.G. idi. Türkkan'ın bu paylaşımı çok zoruna giden H.G., paylaşımın altına, 'Şerefsiz, yobaz' kelimelerini kullandı. Türkkan'ın avukatı Muhammet Furkan Kamalak hiç vakit kaybetmeden H.G. hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., "Şehit babasını sarıklı cübbeli diye hor görmesi çok zoruma gitti" dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık H.G. hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. H.G. önümüzdeki ay Ankara'da hakim karşısına çıkacak.

İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video

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H.G'nin avukatı Ali Oğuz Şahin, SABAH'a yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kaymakamımızın babası merhum Asım Safitürk'ün Gazi Meclisimizi ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğraf üzerinden sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Türkkan paylaşımında 'Şu sarıklı ve sakallıların Gazi Meclisimizde ne işi var' benzeri açıklamalarda bulunmuştu. Toplumun her kesiminden ciddi tepkiler almıştı. Türkkan bu tepkiler hakkında şikayetçi olmuş. Müvekkilim hakkında da bir ceza davası açıldı. Belirtmek isterim Lütfü Türkkan'ın bu konudaki sicili oldukça kabarıktır. Kendisi daha öncede bir başka şehit ailesine ağır hareketler etmişti. Şimdi de Asım Safitürk'ü savunan vatandaşlarımıza dava açmaktadır.