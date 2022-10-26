Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP’deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı

MONTAJ DEDİĞİ SES KAYITLARI GERÇEK ÇIKTI

Soruşturma aşamasında "ses kayıtlarının montaj olduğu"nu iddia eden sanık Oğuz'un mahkemede konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu ancak farklı zamanlarda kaydedilen seslerin birleştirildiğini öne sürdüğü belirtilen kararda, "Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınan raporda, ses kayıtlarının farklı ortamlardan alınmak suretiyle birleştirilmediği ve bütün kayıtlar olduğu, konuşmalar üzerinde anlam bütünlüğünü bozmak amacıyla, konuşulan kelimelerin yerlerini değiştirerek farklı anlamlar üretmek, farklı sesler eklemek veya çıkarmak gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kararda, sanık avukatının ses kayıtlarının hukuka uygun delil olamayacağı itirazıyla ilgili olarak, Yargıtay içtihatlarına göre somut olayda S.Y'nin kendisine yapılan eylemleri ispat edebilmek amacıyla başka imkanının olmaması nedeniyle ses kaydı yaptığından hukuka uygun olarak mahkemece kabul edildiği bildirildi.