CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

Son dakika haberler: Tacize maruz kalan 40 yaşındaki S.Y. isimli kadın SABAH'a yaptığı açıklamada "İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehdit ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz" dedi.

CHP'de il başkanının 7 yıl hapis cezası aldığı taciz olayıyla ilgili ses kayıtlarının montaj olduğu iddiasının ardından yapılan incelemede kayıtların gerçek olduğu da ortaya çıktı. İşte utandıran taciz konuşmaları ve kayıtlarla ilgili şoke eden ayrıntılar...