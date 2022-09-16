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Haberler Yaşam CHP'deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 07:41

CHP'deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

Son dakika haberler: CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı. 'Çok hoşuma gidiyorsun. Benimle bir kere beraber ol' şeklindeki ses kayıtlarına montaj diyen Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürüdü.

FURKAN NEHRİ
CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

Son dakika haberler: Tacize maruz kalan 40 yaşındaki S.Y. isimli kadın SABAH'a yaptığı açıklamada "İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehdit ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz" dedi.

CHP'de il başkanının 7 yıl hapis cezası aldığı taciz olayıyla ilgili ses kayıtlarının montaj olduğu iddiasının ardından yapılan incelemede kayıtların gerçek olduğu da ortaya çıktı. İşte utandıran taciz konuşmaları ve kayıtlarla ilgili şoke eden ayrıntılar...

CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

GENEL MERKEZ 'KANIT YOK' DEYİNCE KAYIT ALMAK ZORUNDA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanlığında yaşanan taciz skandalı geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkmıştı. CHP Erzurum İl Başkanlığında çaycı olarak çalışan S.Y., İl Başkanı Bülent Oğuz tarafından tacize uğradığını iddia etti. Oğuz'un yaptıklarını parti görevlilerine anlatan kadın, 'kanıt yok' yanıtı alınca ses kaydı almak zorunda kaldı.

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CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

Aldığı kayıtta İl Başkanı Oğuz'un S.Y.'ye 'Çok hoşuma gidiyorsun. Benimle bir kere beraber ol' dediği öğrenildi. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal sonrası İl Başkanı Oğuz, yaptığı açıklamada ses kaydının montaj olduğu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi, Oğuz'u görevden aldı.

CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

SES KAYITLARI MONTAJ DEĞİL

Bülent Oğuz ses kayıtlarının montaj olduğunu iddia etti. Ancak CHP Erzurum İl yönetiminin durumu öğrendikten sonra yaptığı toplantıda Oğuz'un yönetim kurulu üyelerinden özür dilediği mahkeme tutanaklarında yer aldı. Oğuz'un hem olayı kabul edip hem de ses kayıtlarını inkar etmesini değerlendiren mahkeme, ses kayıtlarını incelemeye gönderdi. Yapılan teknik analiz incelemelerinde ses kayıtlarında herhangi bir montaj veya ekleme olmadığı ortaya çıktı. Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada cinsel taciz suçundan yargılanan Oğuz hakkında, mahkeme 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

CHP’deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları

İŞİN SONU TECAVÜZE GİDECEKTİ

Olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen S.Y. SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim hepsi kulaklarını tıkadı.

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