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CHP'deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:37
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
07:41
CHP'deki tacizde son dakika | Montaj değil gerçek çıktı! İşte çaycı kadına tacizin ses kayıtları
Son dakika haberler: CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı. 'Çok hoşuma gidiyorsun. Benimle bir kere beraber ol' şeklindeki ses kayıtlarına montaj diyen Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürüdü.