Son dakika: "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıklayacak

20 YILDA YAPILANLAR, YAPILACAKLARIN KANITI

Savunma sanayii ve yapılan yatırımlar, havalimanları, otoyollar, barajlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller, doğalgaz keşifleri, ihracat odaklı büyüyen ekonomi ve hızlı tren ağları Türkiye'nin gelecek yüzyılında dünyayı şekillendireceğinin kanıtı oldu.

SAVUNMA SANAYİİ: Yerlilik oranı yüzde 73'e ulaştı. 13 ülkeye İHA ve SİHA ihraç ediyoruz. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatı 2021'de 3 milyar 224 milyon dolar oldu. 2022 sonu 8.9 milyar doları olması bekleniyor.