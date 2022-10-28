Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salona tarihi giriş: Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. "12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur." diyen Başkan Erdoğan, milli iradenin ürünü yeni bir anayasanın ilk hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının küresel vesayete karşı bir meydan okuma olduğunu kaydeden Erdoğan, başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifi hakkında, "İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sunarak bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız." dedi.