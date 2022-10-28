Video Haber Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video

Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video

28.10.2022 | 17:55

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Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video 28.10.2022 | 17:55
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. "12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur." diyen Başkan Erdoğan, milli iradenin ürünü yeni bir anayasanın ilk hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının küresel vesayete karşı bir meydan okuma olduğunu kaydeden Erdoğan, başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifi hakkında, "İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sunarak bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız." dedi.

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