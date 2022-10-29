Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video

BAHÇELİ VE ŞENTOP SUV'U TEST ETTİ

Bu isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli açılış için gittiği Bursa Gemlik'te, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'un SUV modeline bindi.