Son dakika haberleri... Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış gerçekleşiyor.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki üretim merkezi bugün hizmete girerken, açılış törenine çok sayıda siyasi ve ünlü isim katıldı.
Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.
Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video
BAHÇELİ VE ŞENTOP SUV'U TEST ETTİ
Bu isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli açılış için gittiği Bursa Gemlik'te, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'un SUV modeline bindi.
İLK OLARAK DUA ETTİ
Devlet Bahçeli aracı incelerken, MHP liderinin araca bindiği an dua etmesi dikkat çekti.