Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 19:00 Son Güncelleme: 29.10.2022 19:14

Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti!

Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG’u test etti!

Son dakika... Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan TOGG'un fabrika açılışı gerçekleşiyor. Davetliler de açılış töreninin yapılacağı alana gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'a binerek aracı test etti. Bahçeli'nin araca oturduğu ilk anda dua etmesi dikkat çekti.

Son dakika haberleri... Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış gerçekleşiyor.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki üretim merkezi bugün hizmete girerken, açılış törenine çok sayıda siyasi ve ünlü isim katıldı.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video

BAHÇELİ VE ŞENTOP SUV'U TEST ETTİ

Bu isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli açılış için gittiği Bursa Gemlik'te, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'un SUV modeline bindi.

İLK OLARAK DUA ETTİ

Devlet Bahçeli aracı incelerken, MHP liderinin araca bindiği an dua etmesi dikkat çekti.

Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

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Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti!
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