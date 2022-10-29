Video Haber Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video
Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video

Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video

29.10.2022 | 19:08

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Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG’u test etti! | Video 00:48
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Son dakika... Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan TOGG'un fabrika açılışı gerçekleşiyor. Davetliler de açılış töreninin yapılacağı alana gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'a binerek aracı test etti. Bahçeli'nin araca oturduğu ilk anda dua etmesi dikkat çekti.

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