Terminalde çifte coşku

İGA'nın bu yıl 'Cumhuriyet Anonsu' temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile süslenen terminalde Senfonic Project isimli 35 kişilik müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası ziyaretçilere müzik performansı sundu. Yasin Ark ve DJ performansı da İGA İstanbul Havalimanı yolcularına keyifli anlar yaşattı.

50 DİLDE ANONS

Ayrıca iç hatlar ve dış hatlarda dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisiklet ile Türk bayrağı ve Cumhuriyet gazetesi dağıtırken 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edildi.

ATATÜRK ANAMORFOZU TERMİNALDE

Dış hatlar terminalinde sergilenen Anamorfoz Atatürk eseri ise yolculardan büyük ilgi gördü. Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko imzasını taşıyan ve yapım aşaması üç ay süren çalışmadaki 539 parça, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

CUMHURİYET ANONSU

İGA' nın sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 yılında söylediği "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" cümlesiyle paylaşılan mesajda " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce bugün yaptığı Cumhuriyet Anonsu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna ve gelişimine ışık tuttu.

İstanbul Havalimanı'nın 4.yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verildi