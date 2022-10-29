TOGG’da seri üretim başlıyor! TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcan Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik.

Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz.

Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir açtı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz."