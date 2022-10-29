TOGG'da seri üretim başlıyor! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri: TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada açıklamalarda bulundu. Aracın renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili her adamın şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti. Karakaş, 'Hatchback' bir model üretmekten vazgeçtiklerini belirterek onun yerine 'C-X Coupé' model üretmeyi hedeflediklerini söyledi.