TOGG'da seri üretim başlıyor! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar | Video
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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada açıklamalarda bulundu.