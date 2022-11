Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Sürekli faal halindeyiz. Siyasi faaliyetlerimizle sürekli arazide bulunuyoruz. Başarıyı hake den bir irademiz. Başarıyla yükselecek bir ülkemiz olduğunu çok iyi biliyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamanına el uzatıyoruz.

2023 yılında başarmanın dışında bir seçenek tanımıyoruz. Köylülerimizin her sorunu sorunumuz, her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Hiç kimseyi öteki görmüyor ve ötekileştirmiyoruz. Bu ilhamla Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır yetersizdir. Arka ayağı ile kulaklarını kaşıyan köylüleri bilemez. Yaparsa Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi yapar.

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaktır. Durmayacağız, açık hava toplantısı halkalarımıza kasımda da devam edeceğiz."