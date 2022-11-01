Son Dakika: Bahçeli'den 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: "Milletin yeni bir zafer atılımı" | Video

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte oluşturalım" davetine icabet ettiklerini belirten Bahçeli, "Buna hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız. Türkiye Yüzyılı Türk tarihinin yüz akıdır. Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır." dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Otomobil yapacaktınız. Hani nerede?' sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu sana kötü bir haber vereyim, Togg'un seri üretimi başlıyor. Kılıçdaroğlu zaman bulursan yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum. Parlak beyinleri John'da Hans'da değil, Mehmet'te ara." ifadelerini kullandı.