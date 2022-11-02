SON DAKİKA | ATV, A Haber, A Para, A News Gündem Özel ortak yayını! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ALİYEV'DEN TOGG TEKLİFİ

İlham Aliyev'den teklif geldi. 1 araba o istedi. 1 tanesi ben makam aracı olarak kullanacağım 1 tanesi de daireye alacağım dedi. Rengi konuşmadık. Ancak bugünkü telefon görüşmesinde bu teklifini iletti. Araç olduğu yerde dönüyor. Ama döndüğünün farkında değisin. Bizim hanım o noktada şaşırdı. Orada aşırı süratli gitmedik ancak daha önce bir test yapmıştım o testte 160 km/h'a çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık 1300 kişi. Yakında eleman sayısı artacak. 4.8 saniyeden 0'dan 100 km/h'ye ulaşabiliyor.

"İŞTE FABRİKA, İŞTE OTOMOBİL"

Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok. Ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede? diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan da orada olup takip edenler vardı. Şuan itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı bir eser ve sen onları görmüyorsun.

"BUNLARA VERECEK CEVABIMIZ VAR DA ZAMANIMIZ YOK"

'Biz üretemezsiniz demedik satamazsınız dedik' demeye başladılar şimdi. Bunlara verecek cevabımız var da zamanımız yok. Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık. Okullar, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK'da genel müdürken ölüleri rehine aldılar. Ölenler o feryat ederek kan revan içersinde kalan çocuğu hiç unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksin. Ben ekonomistim.