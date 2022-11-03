Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

03.11.2022 | 00:58

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl krizinin çözümüne ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Putin'i dün aradım bugün 12.00'de de tahıl koridorunu açtılar." dedi. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulması planına da değinen Başkan Erdoğan, "En yakın merkez olarak şu an itibarıyla Trakya bölgesi olarak görülüyor ve oradan çıkış ile Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

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