Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan TOGG'un direksiyonunda! O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan TOGG'un direksiyonunda! O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan TOGG'un direksiyonunda! O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı | Video

02.11.2022 | 22:56

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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