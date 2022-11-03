Yeni görüntüler ortaya çıktı: CHP’li Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

"AHLAKSIZ HERİF"



Buna göre yapılan çözümlemelerde; Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik sol elini kaldırıp işaret parmağı ile "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, başkan bu yaptığınız doğru değil sizin, bu yaptığınız doğru değil, yazıklar olsun size, size yazıklar olsun, size yazıklar olsun, yüz binlerce insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz, sen adalete karşı bağırıyorsun, yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun" dediği görülürken duruşma salonundan çıkar çıkmaz da duruşma koridorunda yüksek sesle "Yalova halkının iradesini gasp ediyorsunuz, yazıklar olsun, hakimmiş, neyin hakimisin sen, ahlaksız herif" dediği tespit edildi.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ekim'de görülen duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in de aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı.

Sanık Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.