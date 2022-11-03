Yeni görüntüler ortaya çıktı: CHP’li Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "zimmet, resmi belgede sahtecilik, icbar suretiyle irtikap, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Salman'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında görülen davada yaşananlara ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERDİ
Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, CHP Mersin Milletvekilli Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İstanbul Milletvekili Aydoğan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarıyla yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Başsavcılığın yetkisizlik kararında, adı geçen kişilerin milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarısınca yasama dokunulmazlıklarının bulunduğu ve milletvekili olanlar hakkındaki soruşturma yetkisi görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna yer verildiği öğrenildi.
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CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR HAKİMLERİN ÜZERİNE YÜRÜMEDEN ÖNCE KAMERA KAYDINI BEKLEDİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlerin üzerine yürümeden önce kaydın başlamasını beklediği anlar dikkat çekti.
Kamera kayda girdikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü
Bir müddet kaydın başlamasını bekleyen Ali Mahir Başarır, kameraların kayda girmesinin ardından "Diyecek laf yok, çıkalım buradan." dedikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü.
O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
"AHLAKSIZ HERİF"
Buna göre yapılan çözümlemelerde; Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik sol elini kaldırıp işaret parmağı ile "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, başkan bu yaptığınız doğru değil sizin, bu yaptığınız doğru değil, yazıklar olsun size, size yazıklar olsun, size yazıklar olsun, yüz binlerce insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz, sen adalete karşı bağırıyorsun, yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun" dediği görülürken duruşma salonundan çıkar çıkmaz da duruşma koridorunda yüksek sesle "Yalova halkının iradesini gasp ediyorsunuz, yazıklar olsun, hakimmiş, neyin hakimisin sen, ahlaksız herif" dediği tespit edildi.
DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ekim'de görülen duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in de aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı.
Sanık Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.
Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı.
Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.