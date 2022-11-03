CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi! İşte o anlar | Video

Yalova'da mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, kamera kaydının açılmasını bekleyip sonra harekete geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan, CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetine hakarette bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.