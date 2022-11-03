Yalova’daki taziye evi yolsuzluğunda savcı mütalaasını verdi

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ile 4 belediye personeli ve firma sahibinin yargılandığı davanın 3'üncü celsesinde savcı mütalaasını vermişti. Mütalaada, Salman ve 4 belediye personeli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, firma sahibi hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemişti. Aynı davanın 4'üncü duruşmasında Vefa salman ve sanıklar katılmazken, savcılık mütalaasını değiştirmeyerek sanıkların cezalandırmasını talep etti.

TAZİYE EVİ İHALESİNDE USULSÜZLÜK YAPTILAR

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, evin ihale tarihinden önce yapıldığını belirlemişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İhalenin göstermelik ve hukuka aykırı yapıldığı ifade edilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman, Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında İçişleri Bakanlığınca verilen izinle soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Dava eksik dosyaların tamamlanması için 23 Aralık 2022 ye ertelendi.

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