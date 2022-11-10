Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya’nın Herson’dan çekilme kararını değerlendirdi! G20’yi işaret etti

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik. Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri oçumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Bunu çok açık şekilde kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinemedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD'de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter... Bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olursa görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz arabuluculukta başarılı olmak. "