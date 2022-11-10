Son Dakika: Başkan Erdoğan, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını değerlendirdi! G20'yi işaret etti | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin "Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri oçumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Henüz bu aşamaya gelinemedi." açıklamasında bulundu. Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar." dedi.