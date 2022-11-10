Son dakika haberi: Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

CHP'lilerin söz konusu hakaret ve tehditlerine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yetkisizlik kararı ile dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi. Ankara'ya ulaşan dosyada CHP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme heyetine hakaret eden CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlandı. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı: CHP’li Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi