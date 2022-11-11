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Giriş Tarihi: 11.11.2022 14:52 Son Güncelleme: 11.11.2022 14:55

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma

AA
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Ataşehir Belediyesi’ne soruşturma

Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığınca, Ataşehir Belediyesinde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
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