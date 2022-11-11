SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Ataşehir Belediyesi’ne soruşturma

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde bir rüşvet skandalı daha