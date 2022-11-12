Başkan Erdoğan'dan "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı mesajı

Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın 'nerede bu devlet' diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz Bütünleşik Afet Yönetim Stratejimiz, Afet Öncesi Hazırlık ve Risk Azaltma, Afet Anında Müdahale, Afet Sonrası İyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır.

Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video

TATBİKAT TÜRKİYE VE KKTC'DE YAPILACAK

Afet Öncesi Hazırlık ve Risk Azaltma Çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz. Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet Sonrası İyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla, her şeyin merkezinde sizler varsınız. Bunun için 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i "Afet Eğitim Yılı" bu seneyi de "Afet Tatbikat Yılı" ilan etmiştik.

Türkiye'de bir ilk! 81 ilde saat 18.57'de 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı | Video

Geçen sene çeşitli eğitim materyalleriyle 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 kasım saat 18.57'de, 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir.