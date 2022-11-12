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Haberler Yaşam DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 17:02

DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye tarihinde bugün bir ilk gerçekleşiyor. "Çök – Kapan – Tutun" tatbikatı ile ülkemizde depreme olan farkındalığı arttırmak amaçlanacak. 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde gerçekleşecek olan tatbikatla radyo televizyonlarda anonslar geçilecek telefonlara Hayati uyarı mesajı gönderilecek. Tatbikat esnasında vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte AFAD başkanlığında düzenlenen ve tüm Türkiye'nin katılımcısı olacağı "Çök – Kapan – Tutun" tatbikatı saati ve detayları.

DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde olası bir depreme hazırlıklı olmak da hayati bir önem taşıyor. Bundan tam 23 yıl önce gerçekleşen Düzce depreminin yıldönümünde saatler tam 18.57'yi gösterdiğinde başlayacak olan tatbikatın öncesinde vatandaşlar da detayları merak ediyor. 12 Kasım deprem tatbikatında tüm televizyon ve radyolarda tatbikat anonsları geçilecek ve telefonlara AFAD tarafından uyarı mesajı gönderilecek. İşte detaylar.

DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

HAYDI TÜRKİYE! ÇÖK - TUTUN - hayata - KAPAN!

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "Çök-kapan-tutun" tatbikatı bugün saat 18.57'de gerçekleştirilecek.

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DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.

DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Tatbikatta görev alacak ekipler Bakırköy'deki AFAD'taki eğitim merkezinde arama kurtarma hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarda ekipleri beton blokların altında kalan vatandaşlara seslenerek ulaşmaya çalışılıyor.

DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Konuşamayacak durumda olup ses veremeyenlere ise termal kamera ile görüntüleme yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor. Eğitim merkezine polis, itfaiye, sağlık, Kızılay ve diğer ekipleri gelerek tatbikat hazırlıklarını başlattı.

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