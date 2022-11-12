DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye tarihinde bugün bir ilk gerçekleşiyor. "Çök – Kapan – Tutun" tatbikatı ile ülkemizde depreme olan farkındalığı arttırmak amaçlanacak. 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde gerçekleşecek olan tatbikatla radyo televizyonlarda anonslar geçilecek telefonlara Hayati uyarı mesajı gönderilecek. Tatbikat esnasında vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte AFAD başkanlığında düzenlenen ve tüm Türkiye'nin katılımcısı olacağı "Çök – Kapan – Tutun" tatbikatı saati ve detayları.