DEPREM TATBİKATI BUGÜN 81 ilde uygulanacak! Çök, kapan, tutun tatbikatı ne zaman ve saat kaçta?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde olası bir depreme hazırlıklı olmak da hayati bir önem taşıyor. Bundan tam 23 yıl önce gerçekleşen Düzce depreminin yıldönümünde saatler tam 18.57'yi gösterdiğinde başlayacak olan tatbikatın öncesinde vatandaşlar da detayları merak ediyor. 12 Kasım deprem tatbikatında tüm televizyon ve radyolarda tatbikat anonsları geçilecek ve telefonlara AFAD tarafından uyarı mesajı gönderilecek. İşte detaylar.