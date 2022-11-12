Türkiye'de bir ilk! 81 ilde saat 18.57'de 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı | Video

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Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması.. | Video 12.11.2022 | 13:40
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Türkiye tarihinde bugün bir ilk gerçekleşiyor. "Çök – Kapan – Tutun" tatbikatı ile ülkemizde depreme olan farkındalığı arttırmak amaçlanacak. 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde gerçekleşen tatbikatla radyo televizyonlarda anonslar geçilerek telefonlara Hayati uyarı mesajı gönderildi. Tatbikat esnasında vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Saat 18.57'de 85 milyon ile hep birlikte deprem tatbikatı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tatbikat öncesi bir açıklama yayınladı. Türkiye genelinde tatbikat 18.57 itibarıyla başladı...