SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Beyoğlu’ndaki patlamaya ilişkin önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruları yanıtlıyor.

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Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir kadın bir bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil ama bir kadın şüpheli. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.