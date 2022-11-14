Video Haber SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video

SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video

13.11.2022 | 23:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video 01:59:21
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video 13.11.2022 | 23:52
İstiklal’deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Halk TV’de patlama sonrası skandal yayın | Video 01:13
İstiklal'deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Halk TV'de patlama sonrası skandal yayın | Video 13.11.2022 | 22:01
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video 00:39
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video 13.11.2022 | 22:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal’deki saldırıda yaralananları ziyaret etti | Video 00:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti | Video 13.11.2022 | 21:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 04:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 13.11.2022 | 20:41
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video 15:45
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video 13.11.2022 | 18:33
Teröristlere ’Pençe Kilit’ darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 03:32
Teröristlere 'Pençe Kilit' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 13.11.2022 | 11:32
İçişleri Bakanı Soylu’dan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında videolu açıklama | Video 04:51
İçişleri Bakanı Soylu’dan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında videolu açıklama | Video 13.11.2022 | 06:42
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 00:36
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur’an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 01:50
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 12.11.2022 | 23:18
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu’na destek verdi, Fincancı’yı övdü! | Video 02:23
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü! | Video 12.11.2022 | 23:04
’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 02:51
'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 12.11.2022 | 22:54
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 04:51
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatını gerçekleştirdi | Video 00:41
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular 'Çök, Kapan, Tutun' tatbikatını gerçekleştirdi | Video 12.11.2022 | 20:57
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 00:38
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
Türkiye’de bir ilk! 81 ilde saat 18.57’de ’Çök, kapan, tutun’ tatbikatı | Video 03:09
Türkiye'de bir ilk! 81 ilde saat 18.57'de 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı | Video 12.11.2022 | 19:09
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 03:27
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ’Karadeniz Gazı’ açıklaması: Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk | Video 24:06
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: "Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk" | Video 12.11.2022 | 16:56
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 | 16:51
Burhanettin Duran | Semerkand’da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar 04:42
Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar 12.11.2022 | 16:46

Son dakika haberi: A Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain saldırıya ilişkin şüpheli bir kadının 40 dakika kadar bankta oturduğunu ve kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra patlamanın meydana geldiğini söyledi. Şüpheli kadının kalkarken bir poşet bıraktığı belirtilirken Bakan Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA