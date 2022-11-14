SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var... | Video
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Son dakika haberi: A Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain saldırıya ilişkin şüpheli bir kadının 40 dakika kadar bankta oturduğunu ve kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra patlamanın meydana geldiğini söyledi. Şüpheli kadının kalkarken bir poşet bıraktığı belirtilirken Bakan Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor." ifadelerini kullandı.