SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bozdağ, patlamaya ilişkin şüpheli bir kadının olduğunu belirterek, "Bir kadın bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor." dedi.