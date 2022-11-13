SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
00:39
00:10
04:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 13.11.2022 | 20:41
15:45
03:32
04:51
00:36
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
01:50
02:23
02:51
04:51
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
00:41
00:38
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
03:09
03:27
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
24:06
03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 | 16:51
04:42
03:35
Melih Altınok | Ortalığı yine İmamoğlu videoları sardı 12.11.2022 | 16:43
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bozdağ, patlamaya ilişkin şüpheli bir kadının olduğunu belirterek, "Bir kadın bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor." dedi.