Reuters ve NYT’den teröristleri aklama yarışı! PKK’ya terör örgütü diyemediler

İKİ YÜZLÜLÜKLERİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU

ABD merkezli New York Times da terör saldırısına ilişkin haberinde benzer ifadelere yer verdi. Adeta terör örgütüne kalkan olan NYT, hain saldırıya terör saldırısı diyemedi. Daha önce başta Fransa olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği birçok saldırı için "terör saldırısı" ifadesini kullanan, failler için terörist tanımlamasını kullanan NYT'ın, PKK/PYD'li teröristler içinse ısrarla terörist tanımlamasından kaçınması büyük tepki çekti.

SALDIRININ ARDINDAN TÜRKİYE'YE KİNLERİNİ KUSMUŞLARDI

Hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini gösteren NYT, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yapmış, ilgili haberinde "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer vermişti.