Son dakika: Bakan Soylu’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık Yunanistan’a kaçıracaklardı

"ONA TALİMAT VEREN KİŞİ DE YAKALANDI"

Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık.

"SADECE BU YIL 200 TERÖR OLAYI ENGELLEDİK"

İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.