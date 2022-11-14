Video Haber Son Dakika: Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: "Teröristi yakalamasaydık, Yunanistan'a kaçıracaklardı" | Video
Son Dakika: Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama:

Son Dakika: Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: "Teröristi yakalamasaydık, Yunanistan'a kaçıracaklardı" | Video

14.11.2022 | 11:54

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Son Dakika: Bakan Soylu’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık, Yunanistan’a kaçıracaklardı | Video 07:31
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını kabul etmediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede terör örgütünün talimatı çok açık bir şekilde teröristin öldürülmesi şeklinde. Teröristi öldürüp olayı çözmemizi engellemek istediler. Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı." ifadelerini kullandı.

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