SON DAKİKA: Minik Ecrin ve babasına gözyaşları ile veda! Yürek yakan sözler: Üzerimde kocam ve kızımın kanı var

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın cenazeleri taziye evine getirilip helallik alındı. Gözyaşı döken Ecrin'in annesi Fatma Meydan sağlık ekiplerince teskin edildi.
"ÜZERİMDE KIZIM VE KOCAMIN KANI VAR"
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi. Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü
"KARDEŞİNİN NİŞANI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ"
Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi.
İstiklal'deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: 'Üzerimde kocamla kızımın kanı var' | Video
Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.
"ECRİN'E YEMEK YEDİRMEK İÇİN YÜRÜYORLARDI"
İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi.