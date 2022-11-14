İstiklal'deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: 'Üzerimde kocamla kızımın kanı var' | Video
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kayeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri havayolu ile Adana'ya getirildi. Küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirildi. Cenazeler törenle karşılandı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öptü. Anne Meydan, Üzerimde kocamla kızımın kanı var diyerek gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Oradan da Yusuf Meydan'ın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.