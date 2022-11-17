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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:57 Son Güncelleme: 17.11.2022 13:12

Başkan Erdoğan’dan Ahmet Kaya teklifi: O geceyi unutmamız mümkün değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Bali Zirvesi için gittiği Endonezya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç ve Ahmet Kaya ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan; "Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Başkan Erdoğan; Ahmet Kaya'nın kabrinin Fransa'dan nakli ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu: Nakli kubur teklifimiz masadadır. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin...

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Başkan Erdoğan’dan Ahmet Kaya teklifi: O geceyi unutmamız mümkün değil
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Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Zirvedeki programlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, samimi misafirperverlikleri için Endonezya makamlarına teşekkür etti.

Soru: Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya'nın da vefatının 22. yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?

"O GECEYİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Erdoğan gelen soruya şu yanıtı verdi;

Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'deyapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı.

"PEKİ O GECE YAPTIĞINIZ NE? NELER DEMEDİLER Kİ?

Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum.

Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz halamasadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz.

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Başkan Erdoğan’dan Ahmet Kaya teklifi: O geceyi unutmamız mümkün değil
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