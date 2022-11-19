Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve Abisi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Bursa Milletvekili Hakan Aydın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Gül, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İlçe Başkanları ve sevenleri katıldı. Cenaze erkanın ardından Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi kent mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı