Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar

"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALIYOR"

HDP'nin Avrupa temsilciğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" denildi.