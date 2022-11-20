Video Haber MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video
MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video

MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video

20.11.2022 | 08:56

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Milli Savunma Bakanlığı, terör yuvalarının tam isabet ile vurulduğu görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan görüntülü paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerini kullandı.

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