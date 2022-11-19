SON DAKİKA | Suriye ve Kuzey Irak’a hava harekatı: MSB’den ’Hesap zamanı’ paylaşımı!

Son dakika haberi: Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniyor. Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta PKK hedeflerini tek tek vuruyor. Ayn el-Arab, Tel Rıfat, Malikiye, Ayn İsa, Derbesiye, Süleymaniye, Kandil, Sincar, Malikiye, Tel Rıfat, yaklaşık 700 KM bir alanda hava harekatı icra ediliyor.

Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vuruyor.

MSB, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" mesajını verdi.

HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F-16 ile F-4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu belirtildi