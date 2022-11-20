Video Türkiye Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı

20.11.2022 | 02:19

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

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