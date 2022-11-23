SON DAKİKA | Küba ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Türk şirketlerin yatırımları artacak

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Devlet Başkanı ve heyetine 'hoş geldiniz' diyorum. Küba ile işbirliği ve dayanışmayı artırmayı önemsiyorum. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımız teyit ettik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY, ekonomik ve sosyal ilişkilerimize önemli katkılar yapıyor.

"KÜBA'DAKİ YATIRIMLAR ARTACAK"

Türk şirketlerin Küba'daki yatırımları daha da aratacaktır. Latin Amerike ve Karayipler ile ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütünlarından birini oluşturuyor. Sayın Devlet Başkanı ile ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük. Dost Küba halkına buradan selamlarımı iletiyorum. İmzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Küba Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşmede her iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirmeyi teyit ettik. Son aylarda ticari ikili ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da finansal işbirliklerimizi çeşitlendirmek adına mütabakata vardık. Başkan Erdoğan'ın 2015 yılındaki Küba ziyareti önemli izler bıraktı. Yeniden Küba'ya bekliyoruz sizleri.