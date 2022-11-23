Video Haber SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

23.11.2022 | 19:36

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SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 06:01
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından Başkan Erdoğan ve Bermudez ortak basın toplantısı düzenledi.

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