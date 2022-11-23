SON DAKİKA | Küba ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Türk şirketlerin yatırımları artacak | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönüm noktasını teşkil edeceğini belirterek "Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Türk şirketlerin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır." dedi.