Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekâtı ile köşeye sıkıştırıldı.