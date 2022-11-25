Suriyeliler’den operasyona tam destek!

PKK/YPG TEL RIFAT'I SALDIRI ÜSSÜ OLARAK KULLANIYOR

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İlçelerden yaptığı sızma girişimleri ve saldırılarla, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.

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