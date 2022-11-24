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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:57

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından karadan da operasyonun sinyalini vermişti. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu harekat için talimat bekliyor. Sınır bölgesinde elleri tetikte bekleyen Türk askerini ve SMO askerlerini sabah.com.tr görüntüledi.

Uğur YILDIRIM
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini hava ve kara ateş destek unsurları ile vurmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Suriye'nin kuzeyinde başta Haseke, Kamışlı, Tel Temir ve Tel Rıfat olmak üzere birçok nokta ateş altına alındı. TSK, bölgede Pençe Kılıç harekatına devam ederken Suriye Milli Ordusu da operasyon emrini bekliyor.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Suriye'nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürerken, daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Tel Rıfat ve Menbiç cephe hattında Suriye Milli Ordusu askerleri gece gündüz teröristleri izlerken, harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor

Menbic ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'li terör gruplarından temizlenmesi durumunda terör örgütü 6 yıl önce işgal ettiği bölgeler terörden temizlenecek.

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