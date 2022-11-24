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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
16:57
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından karadan da operasyonun sinyalini vermişti. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu harekat için talimat bekliyor. Sınır bölgesinde elleri tetikte bekleyen Türk askerini ve SMO askerlerini sabah.com.tr görüntüledi.