Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından karadan da operasyonun sinyalini vermişti. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu harekat için talimat bekliyor. Sınır bölgesinde elleri tetikte bekleyen Türk askerini ve SMO askerlerini sabah.com.tr görüntüledi.