DÜZCE DEPREMİ

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce depremiyle bir kez daha hatırladık. Depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Deprem bölgesinde 87 milyon TL kullanıldı. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

"KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ"

Son dönemde sınırlarımız içerisinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekatında verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadise ile biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yıkıp yakanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

İlişki seviyemizi düşürdüğümüz ülkelerle selamı sabahı kesmedik. Halen sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz bölgelerde orada yaşadığımız kardeşlerimizin endişesi olmasın. Attığımız her adım, coğrafyamızın insani ve tarihi mirasına sahip çıkarak hepimiz için daha güzel bir geleceğin alt yapısını inşa etme amacı taşımaktadır.