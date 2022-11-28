Başkan Erdoğan’dan sözleşmeliye kadro müjdesi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek "Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz." dedi.